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Маккиннон не смог продлить свою 13-матчевую очковую серию со старта нынешнего сезона

Маккиннон не смог продлить свою 13-матчевую очковую серию со старта нынешнего сезона
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Звёздный нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон не сумел отметиться результативными действиями в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (0:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Виларди (Шайфли) – 01:06    

Напомним, ранее канадец не уходил со льда без набранного очка в 13 матчах подряд со старта нынешнего сезона. Таким образом, 29-летний Маккиннон не смог продлить свою впечатляющую результативную серию.

Натан Маккиннон Подробнее

На данный момент на счету лидера «Эвеланш» 25 (6+19) очков в 14 встречах текущей регулярки. Прямо сейчас Маккиннон возглавляет гонку бомбардиров нынешнего сезона. Его команда проиграла четыре матча из последних пяти и занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 12 очками, отставая от зоны плей-офф на три балла.

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