Маккиннон не смог продлить свою 13-матчевую очковую серию со старта нынешнего сезона

Звёздный нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон не сумел отметиться результативными действиями в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (0:1).

Напомним, ранее канадец не уходил со льда без набранного очка в 13 матчах подряд со старта нынешнего сезона. Таким образом, 29-летний Маккиннон не смог продлить свою впечатляющую результативную серию.

На данный момент на счету лидера «Эвеланш» 25 (6+19) очков в 14 встречах текущей регулярки. Прямо сейчас Маккиннон возглавляет гонку бомбардиров нынешнего сезона. Его команда проиграла четыре матча из последних пяти и занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 12 очками, отставая от зоны плей-офф на три балла.