Тренер «Филадельфии» Торторелла отреагировал на игру Ивана Федотова в матче с «Тампой»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла после победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» высказался об игре российского голкипера команды Ивана Федотова.

«Я думаю, что Федотов выступил достойно, и не считаю, что в его игре было много лишних движений. Он просто казался более уверенным и упорно боролся», — сказал Торторелла в интервью после матча.

Иван Федотов отметился 23 сейвами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1 Б). Эта победа стала первой для Федотова после переезда в НХЛ и заключения контракта с «Флайерз». Более того, он был признан первой звездой встречи.

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