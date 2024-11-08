Тренер «Филадельфии» Торторелла отреагировал на игру Ивана Федотова в матче с «Тампой»
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла после победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» высказался об игре российского голкипера команды Ивана Федотова.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кучеров (Хагель, Лиллеберг) – 19:15 1:1 Типпетт (Конечны) – 55:44 1:2 Конечны – 65:00
«Я думаю, что Федотов выступил достойно, и не считаю, что в его игре было много лишних движений. Он просто казался более уверенным и упорно боролся», — сказал Торторелла в интервью после матча.
Иван Федотов отметился 23 сейвами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1 Б). Эта победа стала первой для Федотова после переезда в НХЛ и заключения контракта с «Флайерз». Более того, он был признан первой звездой встречи.
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