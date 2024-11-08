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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 8 ноября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 8 ноября
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Сегодня, 8 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 встреч, ещё две продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Линдхольм (Пастрняк, Заха) – 02:04     1:1 Бэрри (Ломберг, Кирклэнд) – 02:23     2:1 Заха (Пастрняк) – 28:25     3:1 Кёпке (Койл) – 28:56     3:2 Шарангович (Уигар, Коронато) – 40:58 (pp)     3:3 Кадри (Баль) – 49:55     4:3 Маршан (Линдхольм) – 64:40    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Байрэм, Маклауд) – 00:26     0:2 Козенс (Бенсон, Куинн) – 22:45     0:3 Томпсон (Петерка, Клифтон) – 31:39     0:4 Гринвей (Цукер, Маклауд) – 32:09     0:5 Лафферти (Маленстин, Кребс) – 33:51     1:5 Кайлли (Джонс, Панарин) – 44:21     1:6 Бенсон (Куинн, Так) – 51:55 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Мартинук (Стаал, Чатфилд) – 00:52     2:0 Рослович (Ахо, Орлов) – 08:47     3:0 Рослович (Свечников, Чатфилд) – 29:27     4:0 Славин (Ахо, Рослович) – 33:52     5:0 Робинсон (Нечас, Чатфилд) – 42:07     5:1 Лизотт – 45:08    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ли (Хорват, Пулок) – 35:49     0:2 Пажо (Хорват, Ли) – 38:22     0:3 Вальстрём (Мартин, Маклин) – 42:41     1:3 Дженсен (Шабо, Штюцле) – 47:43     2:3 Батерсон (Штюцле, Сандерсон) – 54:27 (pp)     2:4 Хорват (Мейфилд) – 59:50    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Братт (Хьюз, Хэмилтон) – 01:33     2:0 Палат (Хьюз) – 12:38     2:1 Ньюхук (Эванс, Страбл) – 25:00     3:1 Зигенталер (Хаула, Коттер) – 30:20     3:2 Галлахер (Андерсон, Дворак) – 39:01     4:2 Хьюз (Братт) – 46:23     4:3 Ньюхук (Гуле) – 48:13     5:3 Братт – 59:34    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Райнхарт (Барков, Миккола) – 03:33     2:0 Ткачук (Вераге, Балинскис) – 05:14     3:0 Родригес (Беннетт, Лунделль) – 21:56     4:0 Вераге (Балинскис, Барков) – 31:18 (pp)     4:1 Стэмкос (Йози, Форсберг) – 33:52 (pp)     5:1 Вераге (Барков, Ткачук) – 39:32     6:1 Носек (Шмидт, Самоскевич) – 51:23 (pp)     6:2 Пярссинен (Дель Гаизо, Евангелиста) – 51:51    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кучеров (Хагель, Лиллеберг) – 19:15     1:1 Типпетт (Конечны) – 55:44     1:2 Конечны – 65:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Виларди (Шайфли) – 01:06    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Стил (Стэнковен, Линделль) – 11:06     2:0 Сегин (Лундквист, Стил) – 30:15     2:1 Бертуцци (Бедард, Донато) – 49:00 (pp)     3:1 Стэнковен (Бенн, Любушкин) – 59:14    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 4
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Кесселринг (Келлер, Шмальц) – 00:18     1:1 Парэйко (Бучневич, Нейборс) – 18:41     1:2 Маччелли (Гюнтер, Кули) – 38:09     2:2 Кайру (Бучневич) – 53:29     2:3 Гюнтер – 56:39     2:4 Макбэйн (Сергачёв, Хэйтон) – 59:56    

Две встречи продолжаются в данный момент.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3-й период
1 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Байфилд (Фёгеле, Лаферрье) – 01:43     1:1 Гарланд – 14:20 (pp)     1:2 Дебраск (Хьюз, Гронек) – 25:51     1:3 Хьюз – 42:44    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
1 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Богосян (Чисхольм, Фолиньо) – 02:22     1:1 Селебрини (Гранлунд, Тран) – 24:36     1:2 Цуккарелло (Капризов, Росси) – 28:01     1:3 Болди (Фэйбер, Капризов) – 33:26 (pp)     1:4 Бродин (Годро) – 46:02    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Флорида Пантерз», имея в активе 21 очко после 14 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 26 результативными очками после 14 матчей.

Напомним, текущий чемпионат стартовал 4 октября. Отметим, что регулярный сезон-2024/2025 завершится в апреле следующего года.

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