НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 8 ноября
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Сегодня, 8 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 встреч, ещё две продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Линдхольм (Пастрняк, Заха) – 02:04 1:1 Бэрри (Ломберг, Кирклэнд) – 02:23 2:1 Заха (Пастрняк) – 28:25 3:1 Кёпке (Койл) – 28:56 3:2 Шарангович (Уигар, Коронато) – 40:58 (pp) 3:3 Кадри (Баль) – 49:55 4:3 Маршан (Линдхольм) – 64:40
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Байрэм, Маклауд) – 00:26 0:2 Козенс (Бенсон, Куинн) – 22:45 0:3 Томпсон (Петерка, Клифтон) – 31:39 0:4 Гринвей (Цукер, Маклауд) – 32:09 0:5 Лафферти (Маленстин, Кребс) – 33:51 1:5 Кайлли (Джонс, Панарин) – 44:21 1:6 Бенсон (Куинн, Так) – 51:55 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Мартинук (Стаал, Чатфилд) – 00:52 2:0 Рослович (Ахо, Орлов) – 08:47 3:0 Рослович (Свечников, Чатфилд) – 29:27 4:0 Славин (Ахо, Рослович) – 33:52 5:0 Робинсон (Нечас, Чатфилд) – 42:07 5:1 Лизотт – 45:08
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ли (Хорват, Пулок) – 35:49 0:2 Пажо (Хорват, Ли) – 38:22 0:3 Вальстрём (Мартин, Маклин) – 42:41 1:3 Дженсен (Шабо, Штюцле) – 47:43 2:3 Батерсон (Штюцле, Сандерсон) – 54:27 (pp) 2:4 Хорват (Мейфилд) – 59:50
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Братт (Хьюз, Хэмилтон) – 01:33 2:0 Палат (Хьюз) – 12:38 2:1 Ньюхук (Эванс, Страбл) – 25:00 3:1 Зигенталер (Хаула, Коттер) – 30:20 3:2 Галлахер (Андерсон, Дворак) – 39:01 4:2 Хьюз (Братт) – 46:23 4:3 Ньюхук (Гуле) – 48:13 5:3 Братт – 59:34
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Райнхарт (Барков, Миккола) – 03:33 2:0 Ткачук (Вераге, Балинскис) – 05:14 3:0 Родригес (Беннетт, Лунделль) – 21:56 4:0 Вераге (Балинскис, Барков) – 31:18 (pp) 4:1 Стэмкос (Йози, Форсберг) – 33:52 (pp) 5:1 Вераге (Барков, Ткачук) – 39:32 6:1 Носек (Шмидт, Самоскевич) – 51:23 (pp) 6:2 Пярссинен (Дель Гаизо, Евангелиста) – 51:51
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кучеров (Хагель, Лиллеберг) – 19:15 1:1 Типпетт (Конечны) – 55:44 1:2 Конечны – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Виларди (Шайфли) – 01:06
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Стил (Стэнковен, Линделль) – 11:06 2:0 Сегин (Лундквист, Стил) – 30:15 2:1 Бертуцци (Бедард, Донато) – 49:00 (pp) 3:1 Стэнковен (Бенн, Любушкин) – 59:14
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 4
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Кесселринг (Келлер, Шмальц) – 00:18 1:1 Парэйко (Бучневич, Нейборс) – 18:41 1:2 Маччелли (Гюнтер, Кули) – 38:09 2:2 Кайру (Бучневич) – 53:29 2:3 Гюнтер – 56:39 2:4 Макбэйн (Сергачёв, Хэйтон) – 59:56
Две встречи продолжаются в данный момент.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3-й период
1 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Байфилд (Фёгеле, Лаферрье) – 01:43 1:1 Гарланд – 14:20 (pp) 1:2 Дебраск (Хьюз, Гронек) – 25:51 1:3 Хьюз – 42:44
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
1 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Богосян (Чисхольм, Фолиньо) – 02:22 1:1 Селебрини (Гранлунд, Тран) – 24:36 1:2 Цуккарелло (Капризов, Росси) – 28:01 1:3 Болди (Фэйбер, Капризов) – 33:26 (pp) 1:4 Бродин (Годро) – 46:02
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Флорида Пантерз», имея в активе 21 очко после 14 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 26 результативными очками после 14 матчей.
Напомним, текущий чемпионат стартовал 4 октября. Отметим, что регулярный сезон-2024/2025 завершится в апреле следующего года.
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