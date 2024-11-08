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«Виннипег» — вторая команда в истории НХЛ с победами в 13 из 14 первых игр в сезоне

«Виннипег» — вторая команда в истории НХЛ с победами в 13 из 14 первых игр в сезоне
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Сегодня, 8 ноября, «Виннипег Джетс» одержал домашнюю победу над «Колорадо Эвеланш» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Виларди (Шайфли) – 01:06    

Эта победа стала для канадского коллектива пятой подряд и 13-й в 14 матчах со старта нынешнего сезона. «Джетс» стали второй командой в истории сильнейшей лиги мира, которой удалось продемонстрировать такую статистику побед в первых 14 играх с начала регулярки. Ранее аналогичное достижение удавалось только «Оттаве Сенаторз» в сезоне-2007/2008. Единственной командой, которой к данному моменту удалось взять верх над «Виннипегом» в нынешнем сезоне, стал «Торонто Мэйпл Лифс» (6:4).

Подопечные Скотта Арниела набрали 26 очков и лидируют в турнирной таблице Центрального дивизиона. В ближайшей игре «Виннипег» 9 ноября примет дома «Даллас Старз».

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