Иван Федотов рассказал, как он оказался основным голкипером в матче НХЛ с «Тампой»

Российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов рассказал, как его поставили в ворота на матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг». (2:1 Б).

«Для меня это стало неожиданностью. Что-то произошло. Я не знаю точно, что именно произошло. Ко мне перед матчем подошли тренеры и сказали: «Мы дадим тебе знать, но ты должен быть готов», — сказал Федотов после матча.

Напомним, сегодня Федотов одержал свою первую победу в НХЛ. На его счету 23 отражённых броска. После окончания встречи Иван Федотов был признан первой звездой данного матча.

Напомним, в апреле 2024 года Федотов подписал новый двухлетний контракт с «лётчиками». Общая сумма соглашения составляет $ 6,6 млн (3,2 + 3,4).

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