Защитник «Бостона» Задоров жёстко впечатал в борт форварда «Калгари» Кузьменко
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«Бостон Брюинз» на своём льду победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Линдхольм (Пастрняк, Заха) – 02:04 1:1 Бэрри (Ломберг, Кирклэнд) – 02:23 2:1 Заха (Пастрняк) – 28:25 3:1 Кёпке (Койл) – 28:56 3:2 Шарангович (Уигар, Коронато) – 40:58 (pp) 3:3 Кадри (Баль) – 49:55 4:3 Маршан (Линдхольм) – 64:40
Российский защитник «Брюинз» Никита Задоров в одном из игровых моментов жёстко встретил нападающего «Калгари» Андрея Кузьменко.
Никита Задоров в нынешнем сезоне провёл 15 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи. Андрей Кузьменко в 14 играх забросил одну шайбу и отдал один ассист.
«Бостон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Калагри» располагается на шестой строчке в таблице Запада.
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