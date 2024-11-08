Защитник «Бостона» Задоров жёстко впечатал в борт форварда «Калгари» Кузьменко

«Бостон Брюинз» на своём льду победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Российский защитник «Брюинз» Никита Задоров в одном из игровых моментов жёстко встретил нападающего «Калгари» Андрея Кузьменко.

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Никита Задоров в нынешнем сезоне провёл 15 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи. Андрей Кузьменко в 14 играх забросил одну шайбу и отдал один ассист.

«Бостон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Калагри» располагается на шестой строчке в таблице Запада.