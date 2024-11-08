Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Москва — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Бостона» Задоров жёстко впечатал в борт форварда «Калгари» Кузьменко

Защитник «Бостона» Задоров жёстко впечатал в борт форварда «Калгари» Кузьменко
Комментарии

«Бостон Брюинз» на своём льду победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Линдхольм (Пастрняк, Заха) – 02:04     1:1 Бэрри (Ломберг, Кирклэнд) – 02:23     2:1 Заха (Пастрняк) – 28:25     3:1 Кёпке (Койл) – 28:56     3:2 Шарангович (Уигар, Коронато) – 40:58 (pp)     3:3 Кадри (Баль) – 49:55     4:3 Маршан (Линдхольм) – 64:40    

Российский защитник «Брюинз» Никита Задоров в одном из игровых моментов жёстко встретил нападающего «Калгари» Андрея Кузьменко.

ВИДЕО

Никита Задоров в нынешнем сезоне провёл 15 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи. Андрей Кузьменко в 14 играх забросил одну шайбу и отдал один ассист.

«Бостон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Калагри» располагается на шестой строчке в таблице Запада.

Материалы по теме
Видео
Задоров провёл жёсткий силовой на Дадонове во встрече «Бостон» — «Даллас»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android