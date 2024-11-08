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Кучеров в 35-й раз набрал очки в 5 матчах и более, это второй результат в истории «Тампы»

Кучеров в 35-й раз набрал очки в 5 матчах и более, это второй результат в истории «Тампы»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой во встрече с «Филадельфией Флайерз».

Этот гол продолжил результативную серию Кучерова, который набирает очки в пятом матче подряд. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Никита в 35-й раз за карьеру набрал очки в пяти матчах и более — это второй результат в истории «Тампы». По данному показателю Кучеров сравнялся с Мартеном Сан-Луи (35). Рекорд клуба принадлежит Стивену Стэмкосу (46).

В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Филадельфии Флайерз» (1:2 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кучеров (Хагель, Лиллеберг) – 19:15     1:1 Типпетт (Конечны) – 55:44     1:2 Конечны – 65:00    
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