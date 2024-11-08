Кучеров в 35-й раз набрал очки в 5 матчах и более, это второй результат в истории «Тампы»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой во встрече с «Филадельфией Флайерз».

Этот гол продолжил результативную серию Кучерова, который набирает очки в пятом матче подряд. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Никита в 35-й раз за карьеру набрал очки в пяти матчах и более — это второй результат в истории «Тампы». По данному показателю Кучеров сравнялся с Мартеном Сан-Луи (35). Рекорд клуба принадлежит Стивену Стэмкосу (46).

В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Филадельфии Флайерз» (1:2 Б).