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Капризов повторил достижение Макдэвида по количеству гостевых матчей с 2+ очками подряд

Капризов повторил достижение Макдэвида по количеству гостевых матчей с 2+ очками подряд
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» отметился двумя результативными передачами.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов продлил свою серию гостевых матчей с двумя и более очками до семи игр подряд. По данному показателю он повторил достижение капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. Рекорд среди действующих игроков принадлежит Стивену Стэмкосу и Роману Йози — по восемь матчей подряд.

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Миннесоту Уайлд». После второго периода счёт 3:1 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
1 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Богосян (Чисхольм, Фолиньо) – 02:22     1:1 Селебрини (Гранлунд, Тран) – 24:36     1:2 Цуккарелло (Капризов, Росси) – 28:01     1:3 Болди (Фэйбер, Капризов) – 33:26 (pp)     1:4 Бродин (Годро) – 46:02    
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