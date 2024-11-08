Капризов повторил достижение Макдэвида по количеству гостевых матчей с 2+ очками подряд

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» отметился двумя результативными передачами.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов продлил свою серию гостевых матчей с двумя и более очками до семи игр подряд. По данному показателю он повторил достижение капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. Рекорд среди действующих игроков принадлежит Стивену Стэмкосу и Роману Йози — по восемь матчей подряд.

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Миннесоту Уайлд». После второго периода счёт 3:1 в пользу гостей.