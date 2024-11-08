Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Москва — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев рассказал о поражении от «Виннипега»

Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев рассказал о поражении от «Виннипега»
Комментарии

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев рассказал о минимальном поражении от «Виннипег Джетс».

«У нас был шанс победить. Вратарь соперника сыграл потрясающе. Такое иногда случается. Я думаю, если мы продолжим играть так, то добьёмся хороших результатов», — цитирует Георгиева сайт НХЛ.

Напомним, в Виннипеге (США) на стадионе «Канада Лайф-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Виннипег Джетс» и «Колорадо Эвеланш». «Джетс» обыграли соперника со счётом 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Виларди (Шайфли) – 01:06    

В следующем матче «Виннипег» сыграет с «Далласом», а «Колорадо» встретится с «Каролиной».

Материалы по теме
«Виннипег» с минимальным счётом обыграл «Колорадо» в матче НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android