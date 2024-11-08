Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев рассказал о поражении от «Виннипега»

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев рассказал о минимальном поражении от «Виннипег Джетс».

«У нас был шанс победить. Вратарь соперника сыграл потрясающе. Такое иногда случается. Я думаю, если мы продолжим играть так, то добьёмся хороших результатов», — цитирует Георгиева сайт НХЛ.

Напомним, в Виннипеге (США) на стадионе «Канада Лайф-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Виннипег Джетс» и «Колорадо Эвеланш». «Джетс» обыграли соперника со счётом 1:0.

В следующем матче «Виннипег» сыграет с «Далласом», а «Колорадо» встретится с «Каролиной».