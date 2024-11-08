Гол Гаврикова не спас «Лос-Анджелес» от поражения в игре с «Ванкувером»

8 ноября на льду «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Ванкувер Кэнакс». Победу со счётом 4:2 одержали гости.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
На второй минуте первого периода Куинтон Байфилд с передач Уоррена Фёгеле и Алекса Лаферрье открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Конор Гарланд восстановил равенство в счёте.
На шестой минуте второго периода Джейк Дебраск с передач Куинна Хьюза и Филипа Гронека вновь вывел гостей вперёд.
В начале третьего периода Куинн Хьюз сделал счёт 3:1. На 14-й минуте периода Владислав Гавриков с передач Тревора Мура и Филлипа Дано сократил отставание «Кингз» до минимума. В конце игры Джей Ти Миллер установил окончательный счёт во встрече.
- 8 ноября 2024
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