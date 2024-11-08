Три передачи Капризова помогли «Миннесоте» уверенно победить в гостях «Сан-Хосе»

8 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
На третьей минуте первого периода Зак Богосян с передач Деклана Чисхольма и Маркуса Фолиньо открыл счёт во встрече.
На пятой минуте второго периода Маклин Селебрини с передач Микаэля Гранлунда и Генри Трана восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Матс Цуккарелло с передач Кирилла Капризова и Марко Росси вновь вывел гостей вперёд. На 14-й минуте периода Мэтт Болди с передач Брока Фэйбера и Кирилла Капризова сделал счёт 3:1.
На седьмой минуте третьего периода Юнас Бродин с передачи Фредерика Годро и Кирилла Капризова забросил четвёртую шайбу «Миннесоты» в матче. На 17-й минуте периода Маклин Селебрини с передачи Микаэля Гранлунда сделал счёт 2:4. В конце игры Мэтт Болди установил окончательный счёт во встрече.
- 8 ноября 2024
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