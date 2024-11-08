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Сан-Хосе — Миннесота, результат матча 8 ноября 2024, счет 2:5, НХЛ 2024-2025

Три передачи Капризова помогли «Миннесоте» уверенно победить в гостях «Сан-Хосе»
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8 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Богосян (Чисхольм, Фолиньо) – 02:22     1:1 Селебрини (Гранлунд, Тран) – 24:36     1:2 Цуккарелло (Капризов, Росси) – 28:01     1:3 Болди (Фэйбер, Капризов) – 33:26 (pp)     1:4 Бродин (Годро, Капризов) – 46:02     2:4 Селебрини (Гранлунд, Тран) – 56:08     2:5 Болди – 58:25    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На третьей минуте первого периода Зак Богосян с передач Деклана Чисхольма и Маркуса Фолиньо открыл счёт во встрече.

На пятой минуте второго периода Маклин Селебрини с передач Микаэля Гранлунда и Генри Трана восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Матс Цуккарелло с передач Кирилла Капризова и Марко Росси вновь вывел гостей вперёд. На 14-й минуте периода Мэтт Болди с передач Брока Фэйбера и Кирилла Капризова сделал счёт 3:1.

На седьмой минуте третьего периода Юнас Бродин с передачи Фредерика Годро и Кирилла Капризова забросил четвёртую шайбу «Миннесоты» в матче. На 17-й минуте периода Маклин Селебрини с передачи Микаэля Гранлунда сделал счёт 2:4. В конце игры Мэтт Болди установил окончательный счёт во встрече.

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