«Удивительно, как летит время». Овечкин — о соперничестве с Кросби в НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о соперничестве с лидером «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Удивительно, как летит время. Я думаю, это здорово, когда в мои первые пару лет было такое соперничество, с Кросби, и все были в восторге от этого — болельщики, СМИ. Это давало больше мотивации, больше энергии, когда я выходил на лёд», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

Напомним, встреча «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» состоится на льду столичной команды в ночь на 9 ноября и начнётся в 3:30 мск. «Кэпиталз» с 18 баллами в активе находятся на четвёртой строчке в таблице Восточной конференции. «Пингвинз» с 12 баллами располагаются на 14-й строчке Востока.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2