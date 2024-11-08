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«Удивительно, как летит время». Овечкин — о соперничестве с Кросби в НХЛ

«Удивительно, как летит время». Овечкин — о соперничестве с Кросби в НХЛ
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о соперничестве с лидером «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Удивительно, как летит время. Я думаю, это здорово, когда в мои первые пару лет было такое соперничество, с Кросби, и все были в восторге от этого — болельщики, СМИ. Это давало больше мотивации, больше энергии, когда я выходил на лёд», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

Напомним, встреча «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» состоится на льду столичной команды в ночь на 9 ноября и начнётся в 3:30 мск. «Кэпиталз» с 18 баллами в активе находятся на четвёртой строчке в таблице Восточной конференции. «Пингвинз» с 12 баллами располагаются на 14-й строчке Востока.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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