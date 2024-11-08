Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой матча с «Сан-Хосе Шаркс». Напомним, форвард во встрече отдал три результативные передачи.

Всего в нынешнем сезоне Кирилл Капризов набрал 24 (7+17) очка при показателе полезности «+12» в 13 матчах. В гонке лучших бомбардиров лиги Капризов опередил защитника «Колорадо Эвеланш» Кейла Макара и форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова (по 23 очка) и приблизился к лидеру Натану Маккиннону из «Колорадо» (25 очков).

Напомним, 8 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.