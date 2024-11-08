Кирилл Капризов признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой матча с «Сан-Хосе Шаркс». Напомним, форвард во встрече отдал три результативные передачи.
Всего в нынешнем сезоне Кирилл Капризов набрал 24 (7+17) очка при показателе полезности «+12» в 13 матчах. В гонке лучших бомбардиров лиги Капризов опередил защитника «Колорадо Эвеланш» Кейла Макара и форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова (по 23 очка) и приблизился к лидеру Натану Маккиннону из «Колорадо» (25 очков).
Напомним, 8 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Богосян (Чисхольм, Фолиньо) – 02:22 1:1 Селебрини (Гранлунд, Тран) – 24:36 1:2 Цуккарелло (Капризов, Росси) – 28:01 1:3 Болди (Фэйбер, Капризов) – 33:26 (pp) 1:4 Бродин (Годро, Капризов) – 46:02 2:4 Селебрини (Гранлунд, Тран) – 56:08 2:5 Болди – 58:25
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