«Мы бросили его на растерзание». Защитник «Рейнджерс» — о Шестёркине в игре с «Баффало»

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс рассказал об игре российского голкипера Игоря Шестёркина во встрече с «Баффало Сэйбрз».
«Это, безусловно, был не лучший наш матч. Мы бросили Шестёркина на растерзание. Этого недостаточно», — приводит слова Фокса AP News.
Напомним, Игорь Шестёркин был заменён на 34-й минуте игры после того, как пропустил пять шайб после 12 бросков соперника в створ ворот. Первая из них состоялась уже на 26-й секунде встречи, вторая — на 23-й минуте. На отрезке с 32-й по 34-й минуту Шестёркин пропустил три гола подряд.
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз». Гости обыграли соперника со счётом 6:1.
- 8 ноября 2024
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