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«Мы бросили его на растерзание». Защитник «Рейнджерс» — о Шестёркине в игре с «Баффало»

«Мы бросили его на растерзание». Защитник «Рейнджерс» — о Шестёркине в игре с «Баффало»
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс рассказал об игре российского голкипера Игоря Шестёркина во встрече с «Баффало Сэйбрз».

«Это, безусловно, был не лучший наш матч. Мы бросили Шестёркина на растерзание. Этого недостаточно», — приводит слова Фокса AP News.

Напомним, Игорь Шестёркин был заменён на 34-й минуте игры после того, как пропустил пять шайб после 12 бросков соперника в створ ворот. Первая из них состоялась уже на 26-й секунде встречи, вторая — на 23-й минуте. На отрезке с 32-й по 34-й минуту Шестёркин пропустил три гола подряд.

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз». Гости обыграли соперника со счётом 6:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Байрэм, Маклауд) – 00:26     0:2 Козенс (Бенсон, Куинн) – 22:45     0:3 Томпсон (Петерка, Клифтон) – 31:39     0:4 Гринвей (Цукер, Маклауд) – 32:09     0:5 Лафферти (Маленстин, Кребс) – 33:51     1:5 Кайлли (Джонс, Панарин) – 44:21     1:6 Бенсон (Куинн, Так) – 51:55 (pp)    
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