Назаров: жёсткий потолок зарплат в КХЛ работает — отсюда столько сенсационных результатов

Известный тренер Андрей Назаров рассказал о пользе потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге.

«В КХЛ парад интересных матчей, каждый в лиге сейчас может обыграть каждого, заведомые аутсайдеры не боятся фаворитов. Жёсткий потолок зарплат в КХЛ работает – отсюда столько сенсационных результатов. Большая дискуссия развернулась вокруг возрождаемой Ярмарки юниоров, но оставим это решение на откуп президенту КХЛ. На нём будет лежать ответственность. Конечно, хочется видеть больше молодых талантов именно на площадках в России, чтобы ребята не спешили уезжать в Северную Америку.

Тем более что все мы живём в непростое время, всё быстро меняется. Судя по всему, наши недруги стали искать новых хозяев, желающих не особо много, а в той же Германии вовсю меняют министров и распадается правительство. Но главное, что мы идём своим путём, объединившись вокруг национального лидера плечом к плечу. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.