Капризов сравнялся с Ягром по передачам в первых 13 матчах среди крайних форвардов

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» отдал три результативные передачи.

Как сообщает TSN StatsCentre, Капризов отдал 17 передач в первых 13 матчах сезона. По данному показателю россиянин вышел на третье место среди крайних форвардов и сравнялся с Яромиром Ягром, Бобби Халлом, Майком Босси и Мишелем Гуле. Второе место делят Сергей Макаров и Дейв Тейлор — по 18 передач. Рекорд НХЛ принадлежит Кевину Стивенсу (19).

Напомним, 8 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.