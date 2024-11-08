Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Москва — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов сравнялся с Ягром по передачам в первых 13 матчах среди крайних форвардов

Капризов сравнялся с Ягром по передачам в первых 13 матчах среди крайних форвардов
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» отдал три результативные передачи.

Как сообщает TSN StatsCentre, Капризов отдал 17 передач в первых 13 матчах сезона. По данному показателю россиянин вышел на третье место среди крайних форвардов и сравнялся с Яромиром Ягром, Бобби Халлом, Майком Босси и Мишелем Гуле. Второе место делят Сергей Макаров и Дейв Тейлор — по 18 передач. Рекорд НХЛ принадлежит Кевину Стивенсу (19).

Напомним, 8 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Богосян (Чисхольм, Фолиньо) – 02:22     1:1 Селебрини (Гранлунд, Тран) – 24:36     1:2 Цуккарелло (Капризов, Росси) – 28:01     1:3 Болди (Фэйбер, Капризов) – 33:26 (pp)     1:4 Бродин (Годро, Капризов) – 46:02     2:4 Селебрини (Гранлунд, Тран) – 56:08     2:5 Болди – 58:25    
Материалы по теме
Кирилл Капризов признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android