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Сидни Кросби высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки

Сидни Кросби высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки
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Капитан и лидер «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Оглядываясь назад, я не думаю, что мы когда-либо могли себе это представить. Это было слишком далеко. Но тот факт, что мы всё ещё играем и соревнуемся друг с другом, а Овечкин делает то, что делает, — это нечто особенное», — приводит слова Кросби сайт Национальной хоккейной лиги.

Всего в НХЛ на счету российского нападающего 861 гол. Овечкину осталось забить 34 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги.

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