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Видео: самый молодой игрок НХЛ Селебрини забросил самому возрастному хоккеисту лиги Флёри

Видео: самый молодой игрок НХЛ Селебрини забросил самому возрастному хоккеисту лиги Флёри
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Во встрече «Сан-Хосе Шаркс» — «Миннесота Уайлд» произошёл редкий случай в истории Национальной хоккейной лиги.

Самый молодой игрок НХЛ форвард «акул» Маклин Селебрини забросил самому возрастному хоккеисту лиги голкиперу «дикарей» Марку-Андре Флёри.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

18-летний Селебрини — единственный игрок лиги, родившийся в 2006 году. 39-летний Марк-Андре Флёри — единственный хоккеист, родившийся в 1984 году.

Отметим, что Флёри и Селебрини — первые номера драфтов НХЛ 2003 и 2024 года соответственно.

8 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Богосян (Чисхольм, Фолиньо) – 02:22     1:1 Селебрини (Гранлунд, Тран) – 24:36     1:2 Цуккарелло (Капризов, Росси) – 28:01     1:3 Болди (Фэйбер, Капризов) – 33:26 (pp)     1:4 Бродин (Годро, Капризов) – 46:02     2:4 Селебрини (Гранлунд, Тран) – 56:08     2:5 Болди – 58:25    
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