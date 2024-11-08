Видео: самый молодой игрок НХЛ Селебрини забросил самому возрастному хоккеисту лиги Флёри

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Во встрече «Сан-Хосе Шаркс» — «Миннесота Уайлд» произошёл редкий случай в истории Национальной хоккейной лиги.

Самый молодой игрок НХЛ форвард «акул» Маклин Селебрини забросил самому возрастному хоккеисту лиги голкиперу «дикарей» Марку-Андре Флёри.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

18-летний Селебрини — единственный игрок лиги, родившийся в 2006 году. 39-летний Марк-Андре Флёри — единственный хоккеист, родившийся в 1984 году.

Отметим, что Флёри и Селебрини — первые номера драфтов НХЛ 2003 и 2024 года соответственно.

8 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.