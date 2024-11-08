Видео: самый молодой игрок НХЛ Селебрини забросил самому возрастному хоккеисту лиги Флёри

Во встрече «Сан-Хосе Шаркс» — «Миннесота Уайлд» произошёл редкий случай в истории Национальной хоккейной лиги.
Самый молодой игрок НХЛ форвард «акул» Маклин Селебрини забросил самому возрастному хоккеисту лиги голкиперу «дикарей» Марку-Андре Флёри.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
18-летний Селебрини — единственный игрок лиги, родившийся в 2006 году. 39-летний Марк-Андре Флёри — единственный хоккеист, родившийся в 1984 году.
Отметим, что Флёри и Селебрини — первые номера драфтов НХЛ 2003 и 2024 года соответственно.
8 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.
- 8 ноября 2024
-
10:35
-
10:20
-
10:04
-
09:52
-
09:46
-
09:32
-
09:25
-
09:11
-
09:05
-
08:50
-
08:35
-
08:30
-
08:17
-
08:14
-
08:08
-
08:03
-
07:59
-
07:53
-
07:31
-
07:12
-
06:49
-
06:41
-
06:41
-
06:29
-
06:14
-
05:59
-
05:54
-
05:49
-
05:40
-
05:34
-
05:32
-
05:18
-
05:00
-
04:47
-
04:39