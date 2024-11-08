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Сушинский: в СКА многие ребята просто пропадают на длинной скамейке

Сушинский: в СКА многие ребята просто пропадают на длинной скамейке
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Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский рассказал об игре СКА в нынешнем сезоне КХЛ.

«Все же смотрят только на пасы и игру в атаке. На игру в обороне того же Зайцева все мало обращают внимания. Если у Кузнецова будет 23 или 25 минут на площадке, то мы увидим другого Кузнецова, который будет забивать, отдавать и вести за собой.

Большая обойма игроков не всегда идёт в плюс СКА? Конечно, когда у тренера есть такой выбор игроков, не все могут постоянно выходить в стартовом составе. Мы помним, что с тем же Кадейкиным было в СКА и что сейчас происходит с ним в «Тракторе». Не всегда такая длинная семейка идёт в плюс. Многие ребята на этой скамейке просто пропадают», — приводит слова Сушинского Metaratings.

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