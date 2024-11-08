«Для меня он лучший игрок». Цуккарелло — о выступлении Кирилла Капризова

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло высказался о выступлении российского форварда Кирилла Капризова во встрече с «Сан-Хосе Шаркс».

«Меня уже ничего не удивляет в его игре. Я вижу такое в последние четыре или пять лет. Для меня он лучший игрок», — приводит слова Цуккарелло сайт НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне Кирилл Капризов набрал 24 (7+17) очка при показателе полезности «+12» в 13 матчах. В гонке лучших бомбардиров лиги Капризов опередил защитника «Колорадо Эвеланш» Кейла Макара и форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова (по 23 очка) и приблизился к лидеру Натану Маккиннону из «Колорадо» (25 очков).

Напомним, 8 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.