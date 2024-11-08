Александр Кожевников: в «Ладе» пошли по пути Камалы Харрис

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал высказывания генерального директора «Лады» Александра Чеботарёва о болельщиках тольяттинского клуба.

«Неделю абсурда продолжили в «Ладе». Там пошли по пути Камалы Харрис. Тоже забавная история. И тоже со смехом сквозь слёзы.

Я давно присматриваюсь к гендиру «Лады» Александру Чеботарёву, яркий персонаж. В былые годы активно занимался в «Ладе» «купи-продай», плотно работал с агентами, убирал тех, кто этому «бизнесу» мешал, — как, например, пару лет назад тренера Белова.

Но сейчас, видимо, наслушавшись американской предвыборной агитации, пошел ещё дальше. Если Харрис назвала фашистами Трампа и его последователей, то Чеботарёв — болельщиков «Лады».

Честно говоря, был в шоке. В нынешние времена надо объединять людей, особенно через спорт, а тут, наоборот, идёт их стравливание. Странно, что эти позорные высказывания директору простили — на уровне как региона, так и КХЛ. Хотя именно регион и лига потерпели моральный ущерб», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.