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«Их страсть к игре не имеет себе равных». Уилсон — об Овечкине и Кросби

«Их страсть к игре не имеет себе равных». Уилсон — об Овечкине и Кросби
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о соперничестве российского нападающего столичного клуба Александра Овечкина и капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Они оба чрезвычайно конкурентоспособны. Оба чрезвычайно жаждут быть лучшими. Их страсть к игре действительно не имеет себе равных. Так что, когда два таких парня соревнуются друг с другом на протяжении всей своей карьеры, это создаёт удивительное соперничество и огромное уважение между ними.

Это одна из тех вещей, где величие уважает величие. Они оба знают — то, что они делают, невероятно», — приводит слова Уилсона сайт НХЛ.

Напомним, встреча «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» состоится на льду столичной команды в ночь на 9 ноября и начнётся в 3:30 мск. «Кэпиталз» с 18 баллами в активе находятся на четвёртой строчке в таблице Восточной конференции. «Пингвинз» с 12 баллами располагаются на 14-й строчке Востока.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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