Флёри вышел на третье место по матчам в НХЛ среди вратарей, сравнявшись с Патриком Руа
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Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» провёл свою 1029-ю игру в рамках Национальной хоккейной лиги.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, по данному показателю Флёри сравнялся с легендарным Патриком Руа. Больше игр в НХЛ среди голкиперов провели лишь Роберто Луонго (1044) и Мартин Бродо (1266).
По победам в НХЛ Марк-Андре Флёри занимает второе место (564). Лидер — Бродо с 691 победой.
Напомним, 8 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Богосян (Чисхольм, Фолиньо) – 02:22 1:1 Селебрини (Гранлунд, Тран) – 24:36 1:2 Цуккарелло (Капризов, Росси) – 28:01 1:3 Болди (Фэйбер, Капризов) – 33:26 (pp) 1:4 Бродин (Годро, Капризов) – 46:02 2:4 Селебрини (Гранлунд, Тран) – 56:08 2:5 Болди – 58:25
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