Флёри вышел на третье место по матчам в НХЛ среди вратарей, сравнявшись с Патриком Руа

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» провёл свою 1029-ю игру в рамках Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, по данному показателю Флёри сравнялся с легендарным Патриком Руа. Больше игр в НХЛ среди голкиперов провели лишь Роберто Луонго (1044) и Мартин Бродо (1266).

По победам в НХЛ Марк-Андре Флёри занимает второе место (564). Лидер — Бродо с 691 победой.

Напомним, 8 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.