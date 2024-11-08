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Флёри вышел на третье место по матчам в НХЛ среди вратарей, сравнявшись с Патриком Руа

Флёри вышел на третье место по матчам в НХЛ среди вратарей, сравнявшись с Патриком Руа
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Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» провёл свою 1029-ю игру в рамках Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, по данному показателю Флёри сравнялся с легендарным Патриком Руа. Больше игр в НХЛ среди голкиперов провели лишь Роберто Луонго (1044) и Мартин Бродо (1266).

По победам в НХЛ Марк-Андре Флёри занимает второе место (564). Лидер — Бродо с 691 победой.

Напомним, 8 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Богосян (Чисхольм, Фолиньо) – 02:22     1:1 Селебрини (Гранлунд, Тран) – 24:36     1:2 Цуккарелло (Капризов, Росси) – 28:01     1:3 Болди (Фэйбер, Капризов) – 33:26 (pp)     1:4 Бродин (Годро, Капризов) – 46:02     2:4 Селебрини (Гранлунд, Тран) – 56:08     2:5 Болди – 58:25    
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