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Нападающий сборной России U20: в молодёжке взял номер в честь Альберта Яруллина

Нападающий сборной России U20: в молодёжке взял номер в честь Альберта Яруллина
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Нападающий «Ак Барса» и молодёжной сборной России Радэль Замалтдинов рассказал, что в национальной команде взял номер 33 в честь Альберта Яруллина.

— Насколько важен такой турнир, как «Кубок Будущего», когда за ним нет конечной цели в виде международных турниров?
— У нас боевой настрой. Понятное дело, что нужно занимать первое место. Будем биться и рубиться. Перед нами стоит задача – выиграть турнир.

— Читал интервью, в котором ты говорил, что давно играешь под 13-м номером в честь Павла Дацюка. Как так вышло, что в молодёжной сборной «отжали» игровой номер? В сборной ведь играешь под 33-м номером.
(смеётся) Ситуация сложилась таким образом, что Кирилл Свищёв первым занял номер. Мы не стали с ним ругаться. Я взял 33-й номер, в честь Альберта Яруллина, который под ним играет у нас в «Ак Барсе». Мне особо не принципиально. Значит, за сборную буду играть под 33-м номером. Всё нормально», — сказал Замалтдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Радэлем Замалтдиновым читайте на «Чемпионате»:
«Очень хочется выиграть Кубок Гагарина». Интервью с юниором из «Ак Барса»
Эксклюзив
«Очень хочется выиграть Кубок Гагарина». Интервью с юниором из «Ак Барса»
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