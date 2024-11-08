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Замалтдинов — о дебюте за «Ак Барс»: теперь уже мне остаётся только работать и доказывать

Замалтдинов — о дебюте за «Ак Барс»: теперь уже мне остаётся только работать и доказывать
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Нападающий «Ак Барса» и молодёжной сборной России Радэль Замалтдинов рассказал о своём дебюте за казанский клуб.

— В этом сезоне ты дебютировал в КХЛ и уже провёл восемь матчей при очень неплохом айс-тайме для молодого игрока почти в девять минут игрового времени. Насколько всем доволен?
— Очень доволен. Спасибо руководству и тренерскому штабу за доверие. Они меня потихоньку подпускают к КХЛ. Теперь уже мне остаётся только работать и доказывать.

— Пока не получается разжиться результативными действиями – 0 очков в 8 матчах. А был ли такой момент, когда можно было это сделать?
— Да. Был матч как раз перед моим отъездом в молодёжную сборную. Мы играли с «Адмиралом», и там у меня было три голевых момента. К сожалению, не удалось их реализовать. Ничего страшного – работаем дальше, — сказал Замалтдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Радэлем Замалтдиновым читайте на «Чемпионате»:
«Очень хочется выиграть Кубок Гагарина». Интервью с юниором из «Ак Барса»
Эксклюзив
«Очень хочется выиграть Кубок Гагарина». Интервью с юниором из «Ак Барса»
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