Новичок «Ак Барса» назвал хоккеиста казанского клуба, чья игра ему очень импонирует

Нападающий «Ак Барса» и молодёжной сборной России Радэль Замалтдинов рассказал, что ему симпатизирует игра Александра Барабанов в казанском клубе.

— Есть ли в нынешнем «Ак Барсе» игрок, за которым на тренировках следишь пристальнее всего? Например, тот же Дмитрий Яшкин – просто машина на «пятаке».

— Да, он очень круто играет клюшкой и подправляет шайбы с «пятака». Кирилл Семёнов – двусторонний форвард, который одинаково здорово играет как в атаке, так и в обороне. Очень нравится Саша Барабанов: как катается, как играет в отборе, его хоккейное мышление. Мне очень симпатизирует его игра, — сказал Замалтдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.