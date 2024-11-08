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Новичок «Ак Барса» назвал хоккеиста казанского клуба, чья игра ему очень импонирует

Новичок «Ак Барса» назвал хоккеиста казанского клуба, чья игра ему очень импонирует
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Нападающий «Ак Барса» и молодёжной сборной России Радэль Замалтдинов рассказал, что ему симпатизирует игра Александра Барабанов в казанском клубе.

— Есть ли в нынешнем «Ак Барсе» игрок, за которым на тренировках следишь пристальнее всего? Например, тот же Дмитрий Яшкин – просто машина на «пятаке».
— Да, он очень круто играет клюшкой и подправляет шайбы с «пятака». Кирилл Семёнов – двусторонний форвард, который одинаково здорово играет как в атаке, так и в обороне. Очень нравится Саша Барабанов: как катается, как играет в отборе, его хоккейное мышление. Мне очень симпатизирует его игра, — сказал Замалтдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Радэлем Замалтдиновым читайте на «Чемпионате»:
«Очень хочется выиграть Кубок Гагарина». Интервью с юниором из «Ак Барса»
Эксклюзив
«Очень хочется выиграть Кубок Гагарина». Интервью с юниором из «Ак Барса»
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