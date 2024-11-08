Замалтдинов: в «Ак Барсе» нет никакой дедовщины или чего-нибудь в таком духе

Нападающий «Ак Барса» и молодёжной сборной России Радэль Замалтдинов рассказал, как в казанском клубе относятся к молодым игрокам.

— Есть ли в «Ак Барсе» игрок, который взял шефство над молодыми?

— В целом все помогают. Дмитрий Яшкин, Дмитрий Юдин, Никита Лямкин, Кирилл Семёнов. Со всеми в хороших отношениях. Ребята меня поддерживают. Нет никакой дедовщины или чего-нибудь в таком духе. Все поддерживают, и все подсказывают. У нас хорошая команда и хороший коллектив», — сказал Замалтдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В текущем сезоне Радэль Замалтдинов за «Ак Барс» провёл шесть игр без набранных очков.