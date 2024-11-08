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19-летний хоккеист «Ак Барса» рассказал, что главное для молодого во взрослой команде

19-летний хоккеист «Ак Барса» рассказал, что главное для молодого во взрослой команде
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Нападающий «Ак Барса» и молодёжной сборной России Радэль Замалтдинов рассказал, что самое главное для молодого хоккеиста во взрослой команде.

— Насколько большое внимание Анвар Гатиятулин уделяет работе с молодёжью? Даёт ли он тебе какие-нибудь персональные советы?
— Он следит за всей системой – и за «Ирбисом», и за «Барсом». Что касается советов, то здесь всё классически – выполнять тренерскую установку, играть и доказывать.

— Что главное для молодого игрока во взрослой команде – проявить свой талант в атаке или всё-таки в первую очередь не накосячить?
— Сначала нужно правильно и хорошо сыграть в своей зоне, а голы уже придут. Будешь правильно работать – тогда всё получится.

Полную версию эксклюзивного интервью с Радэлем Замалтдиновым читайте на «Чемпионате»:
«Очень хочется выиграть Кубок Гагарина». Интервью с юниором из «Ак Барса»
Эксклюзив
«Очень хочется выиграть Кубок Гагарина». Интервью с юниором из «Ак Барса»
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