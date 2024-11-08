Власти Хельсинки готовятся начать выкуп «Хартвалл-Арены», процесс может длиться годами

Власти Хельсинки сообщили, что готовятся к началу 2025 года направить правительству Финляндии заявление на разрешение о выкупе принадлежащей российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко «Хартвалл-Арены». Процесс выкупа может длиться несколько лет. Об этом сообщает на сайте города Хельсинки.

«Ожидается, что заявка о выкупе будет подана в ноябре-декабре. Правительство примет решение о выдаче разрешения на выкуп. Процесс выкупа включает в себя несколько различных этапов, и сложно предсказать продолжительность процесса и его результат из-за возможных процедур апелляции… Можно предположить, что с учётом возможных апелляций процесс выкупа займёт несколько лет», — заявили в администрации города.

Уточняется, что вместе с заявкой о выкупе будет подана заявка на предварительное владение. Планируется, что владение ареной и прилегающей территорией будет осуществлено ещё до полного выкупа стадиона.

Дополнительно отмечается, что выкуп является крайней мерой и затрагивает защищаемые законом права собственности, поэтому заявление о выкупе будет отозвано, если возобновление эксплуатации арены будет обеспечено другим способом.