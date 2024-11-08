Грицюк: Петербург, Ротенберг всё время на слуху, это классно. И пылесосят, и хвалят

Нападающий СКА Арсений Грицюк рассказал о медийной составляющей в игре за армейский клуб.

— Каково играть в СКА, где любой чих не остаётся незамеченным?

— Да, на самом деле это классно. Санкт-Петербург, Роман Борисович — всё время на слуху. Игры, обзоры, комментарии — везде СКА. И пылесосят, и хвалят. У каждого своё мнение. Прикольно. Главное, самим на всё это не распыляться, не отвлекаться на лишние факторы, которые могли бы нас надломить, — приводит слова Грицюка «Российская газета».

23-летний Арсений Грицюк в нынешнем сезоне сыграл 24 встречи, в которых забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач.