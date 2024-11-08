Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Москва — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Грицюк: Петербург, Ротенберг всё время на слуху, это классно. И пылесосят, и хвалят

Грицюк: Петербург, Ротенберг всё время на слуху, это классно. И пылесосят, и хвалят
Комментарии

Нападающий СКА Арсений Грицюк рассказал о медийной составляющей в игре за армейский клуб.

— Каково играть в СКА, где любой чих не остаётся незамеченным?
— Да, на самом деле это классно. Санкт-Петербург, Роман Борисович — всё время на слуху. Игры, обзоры, комментарии — везде СКА. И пылесосят, и хвалят. У каждого своё мнение. Прикольно. Главное, самим на всё это не распыляться, не отвлекаться на лишние факторы, которые могли бы нас надломить, — приводит слова Грицюка «Российская газета».

23-летний Арсений Грицюк в нынешнем сезоне сыграл 24 встречи, в которых забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач.

Материалы по теме
Сушинский: в СКА многие ребята просто пропадают на длинной скамейке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android