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«Он и отметку в 1000 очков покорит». Рыбин — о 800 баллах Панарина в НХЛ

«Он и отметку в 1000 очков покорит». Рыбин — о 800 баллах Панарина в НХЛ
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Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о 800-м очке российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в НХЛ.

«Я считаю, это феноменальная цифра, учитывая то, что Панарин был незадрафтованным игроком. Это один из немногих в истории, кто покорил 800 очков. Он и рубеж в 1000 очков покорит, это вопрос абсолютно ближайшего времени», — приводит слова Рыбина LiveResult.

Чтобы набрать 800-е очко в НХЛ, Панарину понадобилось 684 матча. Этот результат помог россиянину стать третьим незадрафтованным игроком в истории сильнейшей лиги мира по скорости набора 800 очков после Петера Штястны (531) и Адама Оутса (657).

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