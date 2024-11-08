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Рик Токкет: на дне рождения Яромира Ягра было 900 человек, 875 из них — девушки

Рик Токкет: на дне рождения Яромира Ягра было 900 человек, 875 из них — девушки
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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет рассказал о праздновании дня рождения Яромира Ягра, когда канадский форвард только пришёл в «Питтсбург Пингвинз» (сезон-1991/1992).

«У нас были парни, которые были женаты, поэтому они не пошли туда. Я был тогда холостяком, и я пошёл. Я помню, что это было спортивное кафе, — на его дне рождения было, должно быть, 900 человек, и, по-моему, 875 девушек», — приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.

Ягр является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. Также он два раза завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2017 году включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ по мнению самой лиги. Ранее легендарный чех был включён в Зал славы международного хоккея.

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