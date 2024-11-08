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Грицюк — об отъезде в НХЛ: страх надо перебороть и сказать себе: «Пора ехать!»

Грицюк — об отъезде в НХЛ: страх надо перебороть и сказать себе: «Пора ехать!»
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Нападающий СКА Арсений Грицюк ответил на вопрос об отъезде в Национальную хоккейную лигу.

— Когда в НХЛ уезжают ребята моложе тебя, не появляются мысли, мол, может, и мне пора?
— Интересно попробовать, конечно. Ребята помладше стартуют там, и ничего. Но всё равно есть на подкорке типа НХЛ — это что-то совсем другое. Этот страх надо перебороть, пережить и однажды сказать себе: «Пора ехать!» — приводит слова Грицюка «Российская газета».

Напомним, в мае 2024 года хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что Грицюк сезон-2024/2025 проведёт в СКА, после чего форвард планирует уехать в НХЛ, в «Нью-Джерси Дэвилз».

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