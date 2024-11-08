Бывший главный тренер сборной России высказался о последних результатах СКА

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал неудачную серию СКА, которая составляет четыре поражения подряд.

«Не думаю, что в СКА есть именно кризис. Безусловно, какие-то проблемы существуют, раз подобные результаты. Счёт матча с «Сочи» меня немного удивил, не ожидал столь крупного поражения петербуржцев. Но в то же время проблемы СКА преодолимы. Команда укомплектована добротными, мастеровитыми игроками, которым по силам эту ситуацию разрешить», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, вчера, 7 ноября, армейский клуб во встрече регулярного сезона КХЛ уступил «Сочи» со счётом 2:5.