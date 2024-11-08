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Бывший главный тренер сборной России высказался о последних результатах СКА

Бывший главный тренер сборной России высказался о последних результатах СКА
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал неудачную серию СКА, которая составляет четыре поражения подряд.

«Не думаю, что в СКА есть именно кризис. Безусловно, какие-то проблемы существуют, раз подобные результаты. Счёт матча с «Сочи» меня немного удивил, не ожидал столь крупного поражения петербуржцев. Но в то же время проблемы СКА преодолимы. Команда укомплектована добротными, мастеровитыми игроками, которым по силам эту ситуацию разрешить», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, вчера, 7 ноября, армейский клуб во встрече регулярного сезона КХЛ уступил «Сочи» со счётом 2:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хафизов – 12:51 (5x5)     0:2 Тянулин (Грэм) – 20:33 (5x5)     0:3 Хафизов (Грэм, Кузнецов) – 41:32 (5x4)     1:3 Хайруллин – 51:13 (5x5)     1:4 Никонов (Корягин) – 51:48 (5x5)     1:5 Авершин (Хафизов, Иванов) – 56:47 (en)     2:5 Воробьёв (Зыков, Хайруллин) – 59:32 (5x5)    
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