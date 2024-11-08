Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Москва — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА в игре с «Сочи» забросил 3800-ю шайбу в КХЛ — это лучший результат среди клубов лиги

СКА в игре с «Сочи» забросил 3800-ю шайбу в КХЛ — это лучший результат среди клубов лиги
Комментарии

СКА во встрече с ХК «Сочи» (2:5) забросил 3800-ю шайбу в 1163-м матче в КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хафизов – 12:51 (5x5)     0:2 Тянулин (Грэм) – 20:33 (5x5)     0:3 Хафизов (Грэм, Кузнецов) – 41:32 (5x4)     1:3 Хайруллин – 51:13 (5x5)     1:4 Никонов (Корягин) – 51:48 (5x5)     1:5 Авершин (Хафизов, Иванов) – 56:47 (en)     2:5 Воробьёв (Зыков, Хайруллин) – 59:32 (5x5)    

3202 гола армейцы забили в 955 играх регулярных чемпионатов, а 598 — в 208 встречах плей-офф. По данному показателю они лидируют в лиге с большим отрывом. Ближайшими преследователями являются магнитогорский «Металлург» — 3407 заброшенных шайб, а также «Салават Юлаев» (3243) и ЦСКА (3234).

Подопечные Романа Ротенберга в 25 матчах регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги набрали 32 очка. Армейский клуб располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
Роман Ротенберг рассказал о поражении СКА от «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android