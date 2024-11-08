СКА в игре с «Сочи» забросил 3800-ю шайбу в КХЛ — это лучший результат среди клубов лиги
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СКА во встрече с ХК «Сочи» (2:5) забросил 3800-ю шайбу в 1163-м матче в КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хафизов – 12:51 (5x5) 0:2 Тянулин (Грэм) – 20:33 (5x5) 0:3 Хафизов (Грэм, Кузнецов) – 41:32 (5x4) 1:3 Хайруллин – 51:13 (5x5) 1:4 Никонов (Корягин) – 51:48 (5x5) 1:5 Авершин (Хафизов, Иванов) – 56:47 (en) 2:5 Воробьёв (Зыков, Хайруллин) – 59:32 (5x5)
3202 гола армейцы забили в 955 играх регулярных чемпионатов, а 598 — в 208 встречах плей-офф. По данному показателю они лидируют в лиге с большим отрывом. Ближайшими преследователями являются магнитогорский «Металлург» — 3407 заброшенных шайб, а также «Салават Юлаев» (3243) и ЦСКА (3234).
Подопечные Романа Ротенберга в 25 матчах регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги набрали 32 очка. Армейский клуб располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.
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