СКА в игре с «Сочи» забросил 3800-ю шайбу в КХЛ — это лучший результат среди клубов лиги

СКА во встрече с ХК «Сочи» (2:5) забросил 3800-ю шайбу в 1163-м матче в КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.

3202 гола армейцы забили в 955 играх регулярных чемпионатов, а 598 — в 208 встречах плей-офф. По данному показателю они лидируют в лиге с большим отрывом. Ближайшими преследователями являются магнитогорский «Металлург» — 3407 заброшенных шайб, а также «Салават Юлаев» (3243) и ЦСКА (3234).

Подопечные Романа Ротенберга в 25 матчах регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги набрали 32 очка. Армейский клуб располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.