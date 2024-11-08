Вячеслав Фетисов высказался о пропуске Матвеем Мичковым игры «Филадельфии»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов высказался о решении главного тренера «Филадельфии Флайерз» Джона Тортореллы оставить в запасе российского нападающего Матвея Мичкова на игру с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2 Б).

«Это не совсем нормально. Если всё идёт хорошо, таких ребят обычно не сажают на лавку. Наоборот, дают им возможность реализовать трудности, найти себя. Видимо, там что-то не то пошло. Да, он стартовал хорошо в лиге, но в НХЛ надо в каждом игровом отрезке играть на 100% и даже больше. Все эти 82 игры и плей-офф. Там другая история. Надеюсь, что это временное явление у Мичкова. Парень он талантливый, поэтому у него должно получиться», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

19-летний Мичков в 13 встречах НХЛ нынешнего сезона забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач, набрав 10 очков.