Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Москва — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» поместил в список травмированных нападающего Егора Бабенко

«Ак Барс» поместил в список травмированных нападающего Егора Бабенко
Комментарии

«Ак Барс» поместил в список травмированных 27-летнего нападающего Егора Бабенко. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Игрок получил повреждение 5 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:1 Б). Тогда вместо него вышел Тимофей Жулин. Вчера, 7 ноября, в матче с «Нефтехимиком» (4:1) вместо Егора сыграл Денис Комков.

Егор Бабенко в нынешнем сезоне сыграл 15 матчей, в которых забросил две шайбы при показателе полезности «-2».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» провёл 21 матч, в которых набрал 29 очков. Подопечные Анвара Гатиятулина располагаются на третьем месте в таблице Востока.

Материалы по теме
«Очень хочется выиграть Кубок Гагарина». Интервью с юниором из «Ак Барса»
Эксклюзив
«Очень хочется выиграть Кубок Гагарина». Интервью с юниором из «Ак Барса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android