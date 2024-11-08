«Ак Барс» поместил в список травмированных нападающего Егора Бабенко

«Ак Барс» поместил в список травмированных 27-летнего нападающего Егора Бабенко. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Игрок получил повреждение 5 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:1 Б). Тогда вместо него вышел Тимофей Жулин. Вчера, 7 ноября, в матче с «Нефтехимиком» (4:1) вместо Егора сыграл Денис Комков.

Егор Бабенко в нынешнем сезоне сыграл 15 матчей, в которых забросил две шайбы при показателе полезности «-2».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» провёл 21 матч, в которых набрал 29 очков. Подопечные Анвара Гатиятулина располагаются на третьем месте в таблице Востока.