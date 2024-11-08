Арсений Грицюк: Кузнецов — тот человек, который рано или поздно доедет до Челябинска

Нападающий СКА Арсений Грицюк заявил, что форвард армейского клуба Евгений Кузнецов в будущем сыграет за родной челябинский «Трактор».

— Переход Евгения Кузнецова в СКА стал самым громким событием лета. Тебе не кажется, у вас с ним в чём-то похожие ситуации? Он не вернулся в родной клуб, ты когда-то ушёл из родного клуба. В обоих случаях — хейт болельщиков…

— Мне кажется, у нас всё-таки разные ситуации. Он вернулся из НХЛ, а я здесь в России играл, просто не смог договориться об условиях. То, что челябинские болельщики по поводу Кузнецова переживали, — однозначно да. Но, я думаю, Женя — тот человек, который рано или поздно доедет до Челябинска, чтобы сыграть там свой финальный сезон, — приводит слова Грицюка «Российская газета».