Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Москва — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Путин забивает больше Роналду. В хоккее». Фетисов — о словах президента Венесуэлы

«Путин забивает больше Роналду. В хоккее». Фетисов — о словах президента Венесуэлы
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на слова президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который заявил, что лидер Российской Федерации Владимир Путин является «прирождённым бомбардиром, как Криштиану Роналду в футболе».

«Путин ведёт такую же жёсткую игру в хоккее, как Роналду в футболе. Его результативность и жёсткость распространяются и на его должность президента. Я бы не стал Владимира Владимировича с кем-то сравнивать, но то, что он в хоккее забивает больше, чем Роналду в футболе, — это факт», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Ранее Вячеслав Фетисов высказался о решении главного тренера «Филадельфии Флайерз» Джона Тортореллы оставить в запасе российского нападающего Матвея Мичкова на игру с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Материалы по теме
Вячеслав Фетисов высказался о пропуске Матвеем Мичковым игры «Филадельфии»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android