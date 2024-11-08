Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Москва — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Витязя» назвал игрока, которого хотел бы видеть в хоккее до сих пор

Форвард «Витязя» назвал игрока, которого хотел бы видеть в хоккее до сих пор
Комментарии

Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников рассказал, кого из игроков был бы рад видеть в хоккее и сейчас.

«Наверное, Дацюк. 100%. Он бы мог, но у него есть серьёзные травмы», — приводит слова Бучельникова Legalbet.

Напомним, последним клубом для Павла Дацюка стал екатеринбургский «Автомобилист», в котором он провёл сезон-2020/2021, сыграв 56 матчей.

За свою карьеру он также выступал в НХЛ за «Детройт», вместе с которым дважды завоёвывал Кубок Стэнли (2002 и 2008 год).

Сейчас Дацюк живёт в Екатеринбурге, участвует в развитии детского хоккея в Свердловской области, проводя мастер-классы для юных игроков.

Материалы по теме
Бучельников — о Ротенберге: чем больше таких людей будет, тем лучше для нашего хоккея
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android