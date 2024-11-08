Форвард «Витязя» назвал игрока, которого хотел бы видеть в хоккее до сих пор

Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников рассказал, кого из игроков был бы рад видеть в хоккее и сейчас.

«Наверное, Дацюк. 100%. Он бы мог, но у него есть серьёзные травмы», — приводит слова Бучельникова Legalbet.

Напомним, последним клубом для Павла Дацюка стал екатеринбургский «Автомобилист», в котором он провёл сезон-2020/2021, сыграв 56 матчей.

За свою карьеру он также выступал в НХЛ за «Детройт», вместе с которым дважды завоёвывал Кубок Стэнли (2002 и 2008 год).

Сейчас Дацюк живёт в Екатеринбурге, участвует в развитии детского хоккея в Свердловской области, проводя мастер-классы для юных игроков.