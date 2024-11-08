«Нас не просят избегать их». Защитник «Спартака» — о силовых приёмах в матчах КХЛ

Защитник «Спартака» Вениамин Королёв высказался о силовых приёмах во время матчей КХЛ.

— Ты говорил, что в матче с ЦСКА была игра кость в кость. Но, по статистике, в этой игре был всего 21 силовой приём. У «Спартака» — 15, а у ЦСКА — шесть. В этот раз пожалели хитов?

— Не знаю даже. Да, если есть подходящий момент, я люблю провести силовой. Но я не сорвиголова, чтоб лишь бы ударить кого-то. Я играю по позиции, оцениваю момент. Если есть возможность, то сыграю в тело, конечно, это мой хлеб.

Наш тренер, Алексей Юрьевич, всегда просит, чтобы мы проводили силовые приёмы. И другие сотрудники тренерского штаба тоже это приветствуют, советуют в первую очередь, чтобы мы шли клюшкой в стык, а потом уже — телом. Нет такого, что нас просят избегать силовых, — приводит слова Королёва Legalbet.

Для красно-белых эта победа стала четвёртой подряд и третьей кряду над ЦСКА в текущем сезоне. Ранее были победы со счётом 4:2 и 3:2 ОТ.