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«Нас не просят избегать их». Защитник «Спартака» — о силовых приёмах в матчах КХЛ

«Нас не просят избегать их». Защитник «Спартака» — о силовых приёмах в матчах КХЛ
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Защитник «Спартака» Вениамин Королёв высказался о силовых приёмах во время матчей КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
0:1 Галимов – 09:46 (5x5)     0:2 Пивчулин (Галимов, Усманов) – 28:06 (5x5)     1:2 Мамин (Соркин, Фатеев) – 33:54 (5x5)    

— Ты говорил, что в матче с ЦСКА была игра кость в кость. Но, по статистике, в этой игре был всего 21 силовой приём. У «Спартака» — 15, а у ЦСКА — шесть. В этот раз пожалели хитов?

— Не знаю даже. Да, если есть подходящий момент, я люблю провести силовой. Но я не сорвиголова, чтоб лишь бы ударить кого-то. Я играю по позиции, оцениваю момент. Если есть возможность, то сыграю в тело, конечно, это мой хлеб.

Наш тренер, Алексей Юрьевич, всегда просит, чтобы мы проводили силовые приёмы. И другие сотрудники тренерского штаба тоже это приветствуют, советуют в первую очередь, чтобы мы шли клюшкой в стык, а потом уже — телом. Нет такого, что нас просят избегать силовых, — приводит слова Королёва Legalbet.

Для красно-белых эта победа стала четвёртой подряд и третьей кряду над ЦСКА в текущем сезоне. Ранее были победы со счётом 4:2 и 3:2 ОТ.

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