Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Москва — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Витязя» предположил, помог бы Ягр «Авангарду» в ситуации кризиса

Форвард «Витязя» предположил, помог бы Ягр «Авангарду» в ситуации кризиса
Комментарии

Форвард «Витязя» Дмитрий Бучельников высказал мнение, получилось бы у Яромира Ягра помочь «Авангарду» в ситуации кризиса, с которой команда столкнулась в сезоне-2024/2025.

«Было бы сильно. Хорошая была бы интрига. Он в чешской лиге неплохо играет. Если ты себя в 50 чувствуешь на 35, то ещё можно играть», — приводит слова Бучельникова Legalbet.

Напомним, Ягр играл в омском клубе два сезона подряд, с 2009 по 2011 год. Сейчас хоккеисту 52 года, он продолжает выступать в Чехии и набирать очки. Этот сезон стал уже 37-м в профессиональной карьере прославленного форварда. Ранее чех был включён в Зал славы международного хоккея.

Материалы по теме
Главный тренер «Авангарда»: Спунер не играл из-за ротации, у Гранта повреждение
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android