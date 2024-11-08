Форвард «Витязя» предположил, помог бы Ягр «Авангарду» в ситуации кризиса

Форвард «Витязя» Дмитрий Бучельников высказал мнение, получилось бы у Яромира Ягра помочь «Авангарду» в ситуации кризиса, с которой команда столкнулась в сезоне-2024/2025.

«Было бы сильно. Хорошая была бы интрига. Он в чешской лиге неплохо играет. Если ты себя в 50 чувствуешь на 35, то ещё можно играть», — приводит слова Бучельникова Legalbet.

Напомним, Ягр играл в омском клубе два сезона подряд, с 2009 по 2011 год. Сейчас хоккеисту 52 года, он продолжает выступать в Чехии и набирать очки. Этот сезон стал уже 37-м в профессиональной карьере прославленного форварда. Ранее чех был включён в Зал славы международного хоккея.