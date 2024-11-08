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Александр Мальцев призвал Матвея Мичкова вернуться в КХЛ

Александр Мальцев призвал Матвея Мичкова вернуться в КХЛ
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Советский хоккеист Александр Мальцев высказался об отстранении 19-летнего нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова от игры с «Тампой» (2:1 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кучеров (Хагель, Лиллеберг) – 19:15     1:1 Типпетт (Конечны) – 55:44     1:2 Конечны – 65:00    

«Что я думаю об этой ситуации? Не знаю. Сейчас, в наше время, всё могут сделать: и посадить — и ведь посадят, и не дать играть. Всё зависит от тренера. Жесткий тренер? Ну, что сделаешь! Пускай возвращается в КХЛ. Если он там не будет играть, то что делать? Вот такие дела! Будет ли ему проще в КХЛ? Да. Всё-таки в НХЛ не каждый россиян может пробиться», — приводит слова Мальцева Legalbet.

Напомним, Мичков подписал трёхлетний контракт новичка с американским клубом. Он начал сезон в основной команде, но в состав на матч с «Тампой» его не включили. В 13 встречах за «Филадельфию» он набрал 10 очков.

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