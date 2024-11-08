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Беларусь U20 обыграла сборную России U18 в матче Кубка Будущего

Беларусь U20 обыграла сборную России U18 в матче Кубка Будущего
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Завершился матч в рамках Кубка Будущего, в нём встретились сборная Беларуси U20 и национальная команда России U18. Встреча прошла на стадионе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Команда Беларусь U20 одержала победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Кубок Будущего . Кубок Будущего
08 ноября 2024, пятница. 15:00 МСК
Беларусь U20
Окончен
2 : 1
Россия U18
0:1 Прохоров (Рябкин, Ильин) – 03:55 (5x5)     1:1 Тукач (Клопов) – 39:23 (5x5)     2:1 Гуменюк (Елисеев, Ковгореня) – 50:07 (5x5)    

В составе сборной Беларуси заброшенными шайбами отметились Дмитрий Тукач на 40-й минуте, Артём Гуменюк на 51-й минуте. За национальную команду России забил Даниил Прохоров, открыв счёт на 4-й минуте.

Для сборной России U18 это уже вторая проигранная встреча в рамках Кубка, для национальной команды Беларуси U20 это вторая победа в рамках турнира.

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