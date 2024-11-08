Беларусь U20 обыграла сборную России U18 в матче Кубка Будущего

Завершился матч в рамках Кубка Будущего, в нём встретились сборная Беларуси U20 и национальная команда России U18. Встреча прошла на стадионе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Команда Беларусь U20 одержала победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

В составе сборной Беларуси заброшенными шайбами отметились Дмитрий Тукач на 40-й минуте, Артём Гуменюк на 51-й минуте. За национальную команду России забил Даниил Прохоров, открыв счёт на 4-й минуте.

Для сборной России U18 это уже вторая проигранная встреча в рамках Кубка, для национальной команды Беларуси U20 это вторая победа в рамках турнира.