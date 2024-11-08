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«Игроки любят болтаться, есть хот-доги». Плющев — об отсутствии Кузнецова на матче СКА

«Игроки любят болтаться, есть хот-доги». Плющев — об отсутствии Кузнецова на матче СКА
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Российский тренер по хоккею Владимир Плющев предположил, почему Евгений Кузнецов пропустил матч СКА — «Сочи» (2:5), в котором петербургская команда уступила, потерпев четвёртое поражение подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хафизов – 12:51 (5x5)     0:2 Тянулин (Грэм) – 20:33 (5x5)     0:3 Хафизов (Грэм, Кузнецов) – 41:32 (5x4)     1:3 Хайруллин – 51:13 (5x5)     1:4 Никонов (Корягин) – 51:48 (5x5)     1:5 Авершин (Хафизов, Иванов) – 56:47 (en)     2:5 Воробьёв (Зыков, Хайруллин) – 59:32 (5x5)    

«Сложно комментировать такую ситуацию, надо знать, что произошло. Бывает, у игроков происходят форс-мажоры. Они любят болтаться по разным заведениям, есть все эти хот-доги, жареную картошку, а такая еда не всегда соответствует диете хоккеиста.

Если что-то серьёзное с желудком, то на матч выйти сложновато. Потому что под нагрузками может произойти несчастный случай.

Могу сказать только одно: если есть какие-то медицинские противопоказания для Евгения, то врачам СКА надо вплотную заняться его здоровьем и решить все эти проблемы», — приводит слова Плющева «РБ Спорт».

Напомним, Кузнецов подписал четырёхлетний контракт со СКА в минувшем межсезонье. В текущем чемпионате КХЛ у него 18 очков в 20 матчах.

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