«Игроки любят болтаться, есть хот-доги». Плющев — об отсутствии Кузнецова на матче СКА

Российский тренер по хоккею Владимир Плющев предположил, почему Евгений Кузнецов пропустил матч СКА — «Сочи» (2:5), в котором петербургская команда уступила, потерпев четвёртое поражение подряд.

«Сложно комментировать такую ситуацию, надо знать, что произошло. Бывает, у игроков происходят форс-мажоры. Они любят болтаться по разным заведениям, есть все эти хот-доги, жареную картошку, а такая еда не всегда соответствует диете хоккеиста.

Если что-то серьёзное с желудком, то на матч выйти сложновато. Потому что под нагрузками может произойти несчастный случай.

Могу сказать только одно: если есть какие-то медицинские противопоказания для Евгения, то врачам СКА надо вплотную заняться его здоровьем и решить все эти проблемы», — приводит слова Плющева «РБ Спорт».

Напомним, Кузнецов подписал четырёхлетний контракт со СКА в минувшем межсезонье. В текущем чемпионате КХЛ у него 18 очков в 20 матчах.