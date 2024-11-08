«К поздравлениям раньше времени не готовимся». Сопин — о результативности Овечкина

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин высказался о результативности Александра Овечкина в сезоне-2024/2025 в НХЛ.

«За успехами Александра следят все в клубе: руководство, тренерский штаб, игроки.

Мы с ним постоянно на связи, поздравляем его после ярких матчей. Сейчас он и вправду в огне, набрал отличный ход. Надеемся, что он не будет сбавлять обороты и продолжит набирать очки. К поздравлениям в связи с рекордом раньше времени в клубе не готовимся. Вот когда Овечкин его побьёт, тогда все вместе будем его поздравлять», — приводит слова Сопина «ВсеПроСпорт.ру».

Отметим, Овечкин в текущем чемпионате НХЛ уже пять матчей подряд набирает минимум одно очко. Всего в 12 прошедших играх он заработал 16 очков.