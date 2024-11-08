Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Москва — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мильштейн: Дацюк — символ поколения. Его достижения навсегда останутся в истории хоккея

Мильштейн: Дацюк — символ поколения. Его достижения навсегда останутся в истории хоккея
Аудио-версия:
Комментарии

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы легендарного российского форварда Павла Дацюка, прокомментировал включение игрока в Зал хоккейной славы в Торонто. Официальная церемония будет проходить в ближайшие выходные.

«Павел Дацюк — это не просто выдающийся хоккеист, а символ целого поколения. Его путь — это пример того, как можно прославить свою страну через тяжёлый труд и упорство. Я горжусь Павлом и его достижениями, которые навсегда останутся в истории хоккея и в сердцах болельщиков», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Дацюк провёл в «Автомобилисте» свой последний сезон-2020/2021. За свою карьеру он успел сыграть в «Детройте» в НХЛ, и в составе команды он дважды завоёвывал Кубок Стэнли.

Материалы по теме
В Зал славы НХЛ ввели первую русскую суперзвезду нового времени. Дацюк — великий
В Зал славы НХЛ ввели первую русскую суперзвезду нового времени. Дацюк — великий
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android