Мильштейн: Дацюк — символ поколения. Его достижения навсегда останутся в истории хоккея

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы легендарного российского форварда Павла Дацюка, прокомментировал включение игрока в Зал хоккейной славы в Торонто. Официальная церемония будет проходить в ближайшие выходные.

«Павел Дацюк — это не просто выдающийся хоккеист, а символ целого поколения. Его путь — это пример того, как можно прославить свою страну через тяжёлый труд и упорство. Я горжусь Павлом и его достижениями, которые навсегда останутся в истории хоккея и в сердцах болельщиков», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Дацюк провёл в «Автомобилисте» свой последний сезон-2020/2021. За свою карьеру он успел сыграть в «Детройте» в НХЛ, и в составе команды он дважды завоёвывал Кубок Стэнли.