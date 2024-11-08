Кейна необязательно включать в состав сборной США на Турнир четырёх наций — THN

По мнению издания The Hockey News, нападающему «Детройт Ред Уингз» Патрику Кейну необязательно играть в составе сборной США на Турнире четырёх наций.

«Детройт Ред Уингз» мог бы спокойно дать Кейну отпуск во время Турнира четырёх наций.

Во-первых, он избежит травм, играя в напряжённом турнире, а также сбережёт силы, пока «Детройт» готовится к активным действиям за место в плей-офф в конкурентном Атлантическом дивизионе НХЛ», — сообщается в статье The Hockey News.

В текущем сезоне Кейн заработал восемь очков за 12 матчей. За свою карьеру хоккеист завоевал три Кубка Стэнли. Он также становился обладателем «Харт Трофи», «Колдер Трофи» и «Арт Росс Трофи».