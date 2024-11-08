Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Москва — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кейна необязательно включать в состав сборной США на Турнир четырёх наций — THN

Кейна необязательно включать в состав сборной США на Турнир четырёх наций — THN
Комментарии

По мнению издания The Hockey News, нападающему «Детройт Ред Уингз» Патрику Кейну необязательно играть в составе сборной США на Турнире четырёх наций.

«Детройт Ред Уингз» мог бы спокойно дать Кейну отпуск во время Турнира четырёх наций.

Во-первых, он избежит травм, играя в напряжённом турнире, а также сбережёт силы, пока «Детройт» готовится к активным действиям за место в плей-офф в конкурентном Атлантическом дивизионе НХЛ», — сообщается в статье The Hockey News.

В текущем сезоне Кейн заработал восемь очков за 12 матчей. За свою карьеру хоккеист завоевал три Кубка Стэнли. Он также становился обладателем «Харт Трофи», «Колдер Трофи» и «Арт Росс Трофи».

Материалы по теме
Грицюк — об отъезде в НХЛ: страх надо перебороть и сказать себе: «Пора ехать!»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android