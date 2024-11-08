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Брент Саттер будет включён в Зал хоккейной славы в январе 2025 года

Брент Саттер будет включён в Зал хоккейной славы в январе 2025 года
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Канадский хоккеист и тренер Брент Саттер будет включён в Зал хоккейной славы НХЛ 19 января 2025 года. Церемония должна состояться перед матчем НХЛ между «Нью-Йорк Алендерс» и «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщает The Hockey News.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Саттер сыграл 694 матча в составе «Айлендерс», забив 287 голов и сделав 323 результативные передачи, набрав 610 очков, что является шестым лучшим показателем в истории клуба. С 1987 по 1991 год хоккеист был капитаном команды. Сейчас ему 62 года.

После окончания игровой карьеры Саттер начал заниматься тренерской деятельностью. С 2007 по 2009 год он был главным тренером «Нью-Джерси Дэвилз».

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