Брент Саттер будет включён в Зал хоккейной славы в январе 2025 года

Канадский хоккеист и тренер Брент Саттер будет включён в Зал хоккейной славы НХЛ 19 января 2025 года. Церемония должна состояться перед матчем НХЛ между «Нью-Йорк Алендерс» и «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщает The Hockey News.

Саттер сыграл 694 матча в составе «Айлендерс», забив 287 голов и сделав 323 результативные передачи, набрав 610 очков, что является шестым лучшим показателем в истории клуба. С 1987 по 1991 год хоккеист был капитаном команды. Сейчас ему 62 года.

После окончания игровой карьеры Саттер начал заниматься тренерской деятельностью. С 2007 по 2009 год он был главным тренером «Нью-Джерси Дэвилз».