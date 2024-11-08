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«У нас менталитет победителей, для нас это не проблема». Выдренков — о серии поражений СКА

«У нас менталитет победителей, для нас это не проблема». Выдренков — о серии поражений СКА
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Защитник СКА Иван Выдренков высказался о серии поражений команды из Санкт-Петербурга.

— Как себя правильно надо вести в такой ситуации, чтобы победы вернулись?
— У нашей команды менталитет победителей, поэтому для нас это не проблема. Я повторюсь, бывают у всех сложные периоды, но хорошая команда отличается тем, что она переламывает такие моменты и выходит на победную тропу.

— Есть ли определённая цель у СКА в регулярном чемпионате? Важно ли занять первое место? Или самое главное — попасть в плей-офф?
— У СКА всегда максимальные цели. У нас задача — занять первое место, — приводит слова Выдренкова «Спорт день за днем».

Напомним, СКА уступил в последних четырёх встречах. 7 ноября команда проиграла в матче с «Сочи» (2:5).

Выдренков провёл 22 игры в текущем сезоне и набрал в них пять очков, забросив одну шайбу и сделав четыре голевые передачи.

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